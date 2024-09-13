Рейтинг профессий по росту предлагаемых зарплат в первом полугодии 2024 года возглавили водители, промоутеры и специалисты технической поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные hh.ru.

Зарплатные предложения для перечисленных специалистов выросли на 48–64% в сравнении с уровнем 2023-го. Медиана заработных плат, которые предлагались российскими работодателями в первом полугодии, - 62,8 тысячи рублей в месяц.

Среди вакансий, отличающихся максимальным ростом зарплатных, — водитель (+76,4 тысячи, до 125,4 тысячи рублей), промоутер (+35,6 тысячи, до 58,2 тысячи рублей), специалист техподдержки (+35,4 тысячи, до 52,4 тысячи рублей), руководитель отдела аналитики (+110,1 тысячи, до 160,5 тысячи рублей), бортпроводник (+70 тысяч, до 100 тысяч рублей), токарь, фрезеровщик, шлифовщик (+103,1 тысячи, до 143,7 тысячи рублей).

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