Россияне назвали зарплату мечты для жизни без кредитов

Согласно результатам исследования, 21,9% респондентов считают, что для отказа от кредитов достаточно ежемесячного дохода в ₽100 тыс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансовую онлайн-платформа Webbankir. Газета.Ru

Исследование проводилось в 2024 году среди трех тысяч жителей России в возрасте от 18 лет. По его итогам 19,4 процента опрошенных граждан сочли ежемесячный оклад свыше 250 тысяч рублей минимальным для защиты от кредитного бремени. В свою очередь, для 12,3 процента респондентов подобной суммой является 150 тысяч, а для 12,2 процента — 200 тысяч. Lenta.ru

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев рекомендовал россиянам не открывать кредитную карту без необходимости. По его словам, это может привести к ненужным покупкам и загнать обладателя в кредитную ловушку. Он добавил, что если кредитка действительно нужна, то перед ее оформлением необходимо внимательно прочесть все условия договора, особенно те, что касаются штрафов и сроков погашения задолженности, поскольку пропущенный важный пункт может сильно испортить жизнь. News.ru