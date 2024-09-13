Экономист рассказала, кто попадет под двойную индексацию пенсий

Двойная индексация коснется пенсий работающих пенсионеров, у которых индексация приостановилась в 2016 году, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, также под это правило попадут пенсии неработающих пенсионеров, которые с 2019 индексируются только раз в год.

«Первая индексация запланирована на 1 февраля 2025 года и ее размер, согласно Федеральному закону от 27.11.2023 N 542-ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», должен был составить 4,5%», — объяснила эксперт.

Экономист отметила, что вторая индексация приходится на апрель, ее размер составит 2,5%. Также в феврале проиндексируют всю пенсию в целом, ее страховую часть и фиксированную выплату. После этого уже в апреле планируется увеличение части пенсии, которая складывается из «пенсионных баллов».

«Правила меняются, и индексация теперь будет проводиться с учетом фактического уровня инфляции за 2024 год, который рассчитают только в январе 2025 года, а не прогнозного, как это было ранее. Поэтому, строго ориентироваться на установленные законом 4,5% и 2,5%, не стоит», — подчеркнула Проданова.

Эксперт добавила, что вероятнее всего, в этот процент будет заложен прогноз по инфляции от Минэкономразвития, который составит 7,3%. Все перерасчеты пройдут автоматически, подытожила экономист.

Ранее доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что пенсии, начиная с 2025 года, будут дважды проиндексированы по новым правилам. Речь идет о гражданах РФ, получающих выплаты по старости, из-за потери кормильца и по инвалидности, уточнила она.