В российской экономике может развиться явление, которое будет пострашнее девальвации.

Об этом всех граждан с деньгами предупредил известный экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, денежные власти страны вполне могут довести обстановку в стране до стагфляции. Как объяснил эксперт, так называют ситуацию в экономике, когда, с одной стороны, бурно растёт инфляция или, по крайне мере, не снижается её уровень, а, с другой стороны, не происходит экономического роста, несмотря на дополнительные вливания правительства в оборот.

Инфляция в России будет выше, чем предполагалось ранее

Как объяснил эксперт, первые признаки того, что обстановка в экономике начала приближаться к реализации именно такого сценария событий, уже есть. Так, в частности, как отметил Делягин, официальные власти страны уже признали, что в России начал замедляться экономический рост. Иными словами, экономика РФ уже не развивается прежними темпами.

Вместе с тем, как отметил специалист, руководству Центрального банка страны до сих пор так и не удалось переломить инфляционный тренд. И именно по этой причине — ввиду необходимости принятия дополнительных мер для остановки роста инфляции, регулятор, как полагает Делягин, вполне может пойти на очередное повышение ключевой ставки в этом сентябре.

Если это действительно случится, то, как заявил экономист, всех россиян с деньгами будет ждать достаточно непростой выбор — или скорее бежать в магазины и спешить тратить свои накопления на товары перед их скорым подорожанием из-за очередного увеличения ключевой ставки, или, наоборот, отнести в банк под проценты ещё большую часть своих сбережений.

В любом случае, как объяснил эксперт, установление стагфляции в экономике России станет для всех граждан очень плохой новостью. На практике это будет означать, что цены на товары и услуги продолжат расти, а вот параллельного роста доходов и увеличения выпуска продукции уже не будет, отметил Делягин в интервью информационному агентству «Аврора».