Разницу в росте тарифов на ЖКХ объяснили

В регионах РФ зафиксирована заметная разница в тарифах ЖКУ после их плановых повышений. «Известия» выяснили, чем обусловлена эта ситуация.

В публикации говорится, что в начале осени жители некоторых регионов обратили внимание на увеличение суммы в квитанциях на 15–20%. В ряде случаев повышение было более заметным. Авторы напоминают о том, что с 1 июля кабмин проиндексировал тарифы по услугам жилищно-коммунального хозяйства.

Среди факторов, повлиявших на неравномерный рост тарифов, — экономическая ситуация, уровень доходов населения и местные бюджеты, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов. Он отметил, что в Забайкальском крае ожидается максимальный рост тарифов на 15%, в то время как в Хакасии — всего на 4%.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Виктория Нельга подчеркнула, что тарифы зависят от состояния инфраструктуры, местоположения региона, доступности природных ресурсов, издержек на транспортировку энергии и воды.

По словам представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Коми, сенатора Ольги Епифановой, наибольшую сумму платят жители регионов Крайнего Севера и Арктики, Дальнего Востока. Она отметила, что в каждом регионе действуют свои тарифы, и это вполне объяснимо разницей климатических условий, особенностями коммунальной инфраструктуры, степенью изношенности сетей, видом топлива.

Ранее заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков заявил о завершении всех работ по замене внутридомовых систем отопления, которые проводились во время капремонта многоквартирных домов.