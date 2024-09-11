Названы сроки начала первых выплат из остатков материнского капитала

Остатки средств из материнского капитала начнут выплачивать уже в сентябре. Дату первых выплат назвал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, его слова приводит «Интерфакс».

По словам главы Минтруда, программу запустят в течение месяца.

«Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тысяч рублей», — пояснил он.

Выплачивать остатки материнского капитала россиянам предложил президент России Владимир Путин. Речь идет о ситуациях, когда после расхода основной части материнского капитала остается небольшая сумма, которую уже не получается потратить. По его словам, в дальнейшем сумму в 10 тысяч рублей могут изменить.

Ранее Госдума разрешила тратить маткапитал на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через эскроу-счета. Поправки предполагают, что средства можно направить на строительство по договору строительного подряда. По словам члена комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, мера поможет дополнительно защитить семьи. Если договор счета эскроу будет прекращен, средства вернутся заказчику.