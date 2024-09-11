Стала известна стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург составит около 10 тысяч рублей.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев.

— Согласно финансовой модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тысяч рублей, — подчеркнул Савельев.

По его словам, вложения в создание ВСМ «достаточно серьезные». Затраты на строительство оцениваются в 1,5 триллиона рублей, а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 триллиона рублей, передает ТАСС.

Минтранс РФ: первый участок ВСМ Москва – Петербург будет готов в 2026–2027 году

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, какой будет новая транспортная артерия между двумя столицами — высокоскоростная магистраль. Отмечается, что для составов предусмотрены свои компоновка, ширина кресел и расстояние между рядами. В вагонах могут появиться переговорные, отдельно оборудуют бистро.

Стало известно, что министерство транспорта России работает над поручением президента РФ Владимира Путина по сокращению времени в пути поездов на юг до 16 часов. Одним из механизмов сокращения времени может стать высокоскоростная железнодорожная магистраль.