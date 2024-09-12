$91.27+0.15100.74+0.24
Почта

"Известия": мошенники стали обманывать россиян при помощи фальшивых лотерей

Мошенники начали обманывать граждан при помощи фальшивых лотерей. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалистов компании F.A.C.C.T.

Мошенники стали обманывать россиян при помощи фальшивых лотерей
© Москва 24

По информации экспертов, в лотереях, где пользователи должны выбирать коробочки с призами, с начала 2023 года аферисты похитили свыше 80 миллионов рублей. Эти деньги были получены лишь по одной партнерской программе, направленной на россиян.

В компании отметили, что таких "партнерок" не меньше шести.

Для привлечения внимания потенциальной жертвы злоумышленники используют образы популярных артистов, блогеров и треш-стримеров, якобы рекомендующих такую лотерею.

По мнению специалистов, партнерские программы позволяют мошенникам расширять свой незаконный бизнес. Кроме того, они разделяют задачи по привлечению трафика, рассылке писем, сообщений, а также генерации фишинговых страниц, элементы которых приобретаются на теневых маркетплейсах и в закрытых телеграм-каналах.

Согласно мошеннической схеме, жертва переходит по ссылке и попадает на ресурс, где ей предлагается открыть коробочки с призами. Как правило, первые две попытки человек проигрывает, а на третьей ему якобы выпадает денежный выигрыш, нередко в валюте.

Для получения средств пользователь нажимает на всплывающую кнопку, после чего предлагается ввести данные карты для зачисления выигрыша. Однако сайт выдаст ошибку отправки, объясняя это необходимостью конвертации валюты в рубли, которая обойдется в 638 рублей.

В F.A.C.C.T. рассказали, что с каждым разом от жертвы будут запрашивать новые платежи для совершения операций, сумма оплаты также будет увеличиваться – до 3 210 рублей. В итоге жертва не получит приз, лишится переведенных денег, а данные ее банковской карты будут скомпрометированы.

В разговоре с изданием старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Ольга Свистунова отметила, что схемы "коробочного скама" могут отличаться "призами". Нередко в роли приманок может выступать техника и гаджеты последних моделей.

"Часто такие фальшивые лотереи якобы проводятся от имени известных брендов. Такая схема оказалась рабочей для злоумышленников, поскольку люди верят в удачу и готовы заплатить за доставку приза", – указала Свистунова.

Руководитель направления аналитических исследований в Positive Technologies Ирина Зиновкина добавила, что "партнерки" помогают злоумышленникам более продуктивно проводить атаки и сокращать время на их реализацию. Помимо этого, преступники могут купить готовые инструменты, что снижает "порог входа".

В рамках "партнерок" аферисты создают интернет-страницы с тематическим дизайном, посвященные лотереям, которые затем размещаются на хостинге и выставляются на платформе партнерской программы, уточнил руководитель службы пре-сейл экосистемы в области информационной безопасности "Нота Купол" Саида Еркова.

"Выбирая ее, партнеры получают реферальную ссылку для распространения и привлекают туда пользователей, за что получают вознаграждение", – пояснила эксперт.

Чаще всего схемы с мошенническими лотереями направлены на азартных людей, сказал руководитель группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков. Однако жертвами могут стать и те, кто находится в сложной финансовой ситуации и ищет быстрый способ получения денег, а также неопытные пользователи и люди старшего возраста.

"При этом стоит отметить, что в первую очередь попадаются подписчики известной личности или компании, от лица которой якобы проводится розыгрыш", – подчеркнул специалист.

Со временем схемы с мошенническими лотереями меняются, уточнила Еркова. С ее слов, раньше были розыгрыши призов, для участия в которых требовалось отправить СМС или оплатить регистрационный взнос, поддельные сайты лотерей, а также фишинговые письма от имени организаторов лотерей с просьбой подтвердить личные данные или оплатить выигрыш.

Саков добавил, что злоумышленники якобы для выплаты выигрышей также использовали в качестве предлога некий "налог" или "сервисный сбор", что помогало им похищать не только деньги, но и персональные данные пользователей. Например, в августе была раскрыта очередная схема, в которой злоумышленники от лица гослотерей сообщали потенциальным жертвам о выигрыше с просьбой переслать деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют соблюдать правила безопасности. В частности, важно всегда проверять организатора выигрыша: у официальных лотерей есть свои сайты, где можно найти информацию о проводящей розыгрыш организации или физическом лице.

Саков также посоветовал проверять адресную строку – обычно популярные личности или организации используют свой бренд в названии сайта, фальшивое же название может отличаться от оригинального буквами или цифрами либо вовсе содержать набор непонятных символов.

Также просьба перевести "комиссию" или "налог" – признак того, что данный розыгрыш, вероятно, является мошенничеством. Организатор реального розыгрыша может просто удержать комиссию с выигрыша.

Кроме того, не стоит доверять случайным и неожиданным сообщениям о выигрыше чего-либо – такие рассылки в 99% случаев оказываются мошенничеством. Свистунова отметила, что также важно использовать различные защитные решения.

В случае, если человек все же стал жертвой мошенников, стоит обратиться в полицию, сказал Саков.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян от имени Минздрава России. В ведомстве рассказали о новой схеме: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и уговаривают скачать якобы новое приложение Минздрава для получения кешбэка за платные услуги. Потом они отправляют форму для ввода личных данных, а в итоге получают доступ к банковской карте пользователя.

В Минздраве подчеркнули, что у ведомства нет никаких специальных приложений.

Личный счет
Ольга Свистунова
Минздрав РФ
Лаборатория Касперского