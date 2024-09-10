Какие ошибки совершают россияне из-за финансовой неграмотности

33,2% российских граждан, которые были опрошены специалистами «АльфаСтрахования», заявили, что в связи с отсутствием финансовой грамотности совершали необдуманные покупки или брали кредиты с высокими ставками, передает портал Banki.ru.

Доля респондентов, которые брали кредиты в лицензированных кредитных организациях, составила 71,7%. Также отмечается, что 17,8% брали микрозаймы по объявлению. Остальные участники опроса использовали возможность ссуды у работодателя.

«25,9% опрошенных использовали кредиты на бытовые нужды, 21,4% брали ипотеку с высокой ставкой. 12,8% участников опроса брали рассрочку под низкий процент. 11,4% пользовались кредитными картами, но отметили, что превышали период беспроцентной рассрочки», - говорится в публикации.

56,5% участников исследования отметили, что платежи по займам составляли более 40% от дохода. У 9,7% респондентов платежи могли доходить до 90%. 8,3% были близки к банкротству, но смогли избавиться от финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что долги российских граждан выросли на 6,4 трлн рублей за последний год, достигнув отметки в 34,8 трлн рублей.