Подорожали два вида бытовой техники

За год в России изменился спрос и цены на мультиварки и микроволновки в сегменте онлайн-торговли. Об этом сообщил «Чек Индекс».

Так, за семь месяцев 2024 года в России при покупке мультиварки средний чек увеличился на 14 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8 тысяч 197 рублей. Количество покупок выросло на 17 процентов. Что касается микроволновок, то средний чек вырос до 7 тысяч 941 рубля, или на 11 процентов. Количество покупок этого товара в онлайне прибавило 22 процента.

Ранее появился прогноз, что осенью продавцы электроники и бытовой техники могут серьезно повысить цену товаров из-за усиливающихся проблем с логистикой и платежами. Есть версия, что подорожание составит около 20 процентов. Сильнее всего вырастет стоимость техники западного производства.

Эксперты объяснили рост цен на бытовую технику

Также оказалось, что если раньше россияне чаще всего заказывали в онлайне бытовую технику и электронику, то в 2024 году на первую позицию вышла доставка готовой еды, продуктов из магазинов и блюд из ресторанов.