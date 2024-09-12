Это сделано в преддверии заседания совета директоров ЦБ.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные сайтов кредитных организаций.

Сбербанк объявил о повышении максимальной ставки по вкладам до 20% годовых при соблюдении определенных условий. Например, если вклад открывается сроком на три года с выплатой процентов в конце срока.

Ранее увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях ВТБ. Максимальная ставка по вкладам на два года также составит 20% годовых. Такой вклад могут открыть клиенты, которые переведут деньги из других банков.

Что будет со ставками по ипотеке после заседания ЦБ

С 1 сентября «Альфа-Банк» повысил ставки по вкладам на трёхлетний срок до 21% годовых, но при условии, что он открывается впервые. Ставка в Газпромбанке также составляет 21% по вкладам сроком на шесть месяцев; в Совкомбанке аналогичная ставка по трёхлетним вкладам.

Совет директоров Центробанка пройдёт 13 сентября. Ранее в ЦБ допускали рост ключевой ставки до 20%.