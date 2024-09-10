Россияне стали реже покупать одежду

Летом 2024 года из-за растущих инфляционных ожиданий россияне стали на 10 процентов реже приобретать одежду. Об изменении покупательских привычек на фоне роста цен со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Как отметили в Focus Technologies, с июня по август число покупателей в магазинах одежды и обуви снизилось на 10 процентов. По мнению руководителя направления исследований и консалтинга аналитической компании Михаила Васильева, такая тенденция связана с растущей конкуренцией: российские продавцы, а также фирмы из Турции и стран Азии в последние годы активно занимали торговые площади, арендованные покинувшими рынок западными брендами.

Несмотря на то, что средний чек в fashion-магазинах вырос на 17 процентов, а их оборот — на пять процентов в годовом выражении, покупать одежду стали чаще по необходимости, а не по желанию. По данным Fashion Consulting Group, в стране начался тренд на «умную экономию»: покупатели чаще сравнивают цены и выбирают универсальную одежду, которую можно долго использовать.

В Россию пришло рекордное число иностранных брендов

По словам гендиректора FSG Анны Лебсак-Клейманс, с падением посещаемости столкнулись многие ретейлеры, это произошло из-за конкуренции с онлайн-магазинами. Падение трафика обусловлено увеличившимися в этом сезоне тратами на еду и развлечения, добавил гендиректор Munz Group Кирилл Цеджинов. На покупки влияет также теплая погода — обычно граждане активно приобретают вещи при смене сезона, заявил президент Baon Илья Ярошенко. Как заявил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, сейчас на клиентов влияют растущие инфляционные ожидания. Поэтому вместо одежды и обуви они приобретают вещи длительного использования: мебель, технику и автомобили.

По словам советника российского посольства в КНР Максима Чернышева, к концу 2023 года доля Китая в структуре российского импорта одежды достигла рекордного показателя в 40 процентов. Местные производители одежды продолжают активно выходить на российский рынок, и во многих городах России открываются магазины ведущих марок Китая. Речь идет не только об одежде и обуви, но также о текстиле, украшениях, драгоценностях, кожгалантереи и различных аксессуарах.