Двум миллионам россиян анонсировали повышение зарплат с 1 октября

Доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что двум миллионам россиян проиндексируют зарплаты. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Иванова-Швец отметила, что индексация была запланирована еще в 2022 году в законе о федеральном бюджете на 2023-2025 годы. На повышение зарплат в 2024 году выделили 359 миллиардов рублей. Экономист анонсировала повышение зарплат двум миллионам бюджетников с 1 октября.

«Индексация необходима для защиты работающих от инфляции. Это предусмотрено ст. 134 Трудового Кодекса: в связи с ростом потребительских цен работодатель обязан индексировать заработную плату», — отметила эксперт.

Ранее в России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.