Рост расходов на коммуналку объяснили

В июле россиянам пришлось увеличить траты на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Причины скачка коммунальных расходов населения «Парламентской газете» объяснили в Союзе потребителей России (СПРФ).

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По словам сопредседателя организации Анатолия Голова, собственники жалуются не столько на сами тарифы, сколько на выставляемые по итогу счета. Собеседник издания обращает внимание, что на итоговые суммы в платежках по большей части влияет не размер тарифов, а их вес.

«Правительство утверждает предельный индекс среднего повышения тарифов, а вес этих тарифов разный. Наиболее тяжелый — тариф на тепло», — пояснил Голов.

Вдобавок теперь в квитанциях россиян появились прежде отсутствующие услуги. Так, летом потребители увидели в платежках строчку «вывоз мусора» и «капитальный ремонт». За счет оплаты этих услуг конечные расходы существенно выросли, добавил Голов. Кроме того, эксперт напомнил о мошенничестве со счетами в малых населенных пунктах. Зачастую сельских тариф втайне заменяют повышенным тарифом для садовых товариществ (СНТ).

Ранее россиянам рассказали, как действовать в случае участившихся долгов за коммуналку. Юристы советуют лично договориться с управляющей компанией о графике платежей.