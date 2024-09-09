Россияне продолжают избавляться от долларов

Россияне чаще продавали доллары, чем покупали американскую валюту, в августе 2024 года, показала статистика Банка Русский Стандарт (есть у Банки.ру).

Интересно, что россияне продолжили активнее обменивать валюту в офлайне. 94% всех конвертаций августа было в офлайне, а 6% — в онлайне. В июле соотношение было 91% против 9% также в пользу офлайна соответственно.

Наличные конвертации также лидировали с заметным отрывом в августе по сумме — 85% против 15% у безналичных. В июле доли были 93% против 7% также в пользу офлайна.

Доллары, как заключили в банке, по-прежнему обменивают заметно чаще, чем евро. В августе число конвертаций долларов было в 2,5 раза больше, чем евро.

Продажи долларов лидировали как в офлайне, так и в онлайне. В офлайне американские доллары в августе на 22% чаще продавали, чем покупали. В онлайне — продавали на 24% чаще, чем покупали.

Евро россияне также чаще продавали, чем покупали, — на 41%. Продаж евро в онлайне оказалось на 29% больше, чем покупок.

Средний чек одной валютообменной операции с долларами составил 514 долларов, а с евро — 395 евро.

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В последнее время возможности по валютной диверсификации снизились, так как доллар и евро перешли в разряд валют «недружественных», напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. Основной же альтернативой «недружественным» валютам стал китайский юань.