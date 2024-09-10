Зарплаты "синих" и "белых воротничков" почти сравнялись

Спрос на рабочие специальности продолжает расти, вслед за ним увеличиваются и зарплаты. Средние зарплатные предложения в сфере ремонтных и отделочных работ значительно выросли в сравнении с прошлым годом: например, на 19% - по данным "Авито Работа", на 11% - по данным SuperJob, на 30 тыс. рублей - по данным HeadHunter.

© Российская Газета

Как рассказали "РГ" эксперты сервиса SuperJob, средняя зарплата рабочих сейчас сравнима с заработком линейных менеджеров, а иногда и больше, чем у офисных сотрудников. Например, медиана зарплат маляра/штукатура (100 тыс. рублей) сравнима со средним заработком бухгалтера (105 тыс. рублей) и водителя-курьера (110 тыс. рублей). А среднее значение выплат плиточникам и мастерам отделочных работ оказалось выше зарплаты юриста (130 тыс. рублей и 125 тыс. рублей соответственно).

Аналитики HeadHunter также замечают, что профессионалы с опытом работы от 5 лет могут рассчитывать на оклад до 200 тыс. в месяц. Впрочем, зарплата начинающего мастера тоже достаточно высокая - 80-90 тыс. рублей.

По данным "Авито Работа", в рейтинге самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России лидирует профессия водителя-дальнобойщика. Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников на этой позиции летом 2024 года составили 207 504 рубля (+48% за год). Также высокий уровень дохода предлагают квалифицированным рабочим: фрезеровщикам (средняя заработная плата - 147 025 рублей, + 53% за год), токарям (139 929 рублей, +37% за год) и другим специалистам.

В связи с этим многие люди задумываются о смене специальности. SuperJob в ходе исследования удовлетворенности переквалификацией выяснил, что 18% людей довольны новой работой. Интересно, что в связи с ростом зарплат квалифицированных рабочих сейчас стало больше инженеров, которые фактически согласны на понижение в должности ради более высокой зарплаты и размещают резюме на позиции рабочих.

При этом есть и недовольные - это те люди, которым, несмотря на повышенную зарплату, новая специальность не дает возможности развиваться.

Средняя зарплата маляра-штукатура (100 тыс. рублей) сравнима с заработком бухгалтера (105 тыс.).

"Главный фактор стремительного роста зарплат - это дефицит кадров в той или иной профобласти, хотя в данном случае зарплаты мастеров по ремонту двигает вверх и сам рынок недвижимости и стройматериалов, на котором сопоставимый прирост цен", - отметили в HeadHunter.

По мнению экспертов платформы, для восполнения дефицита кадров на рынке труда в сегменте рабочих, строительных, производственных профессий требуется не одно поколение молодежи, которое массово будет выбирать поступление в ссузы вместо вузов.

"Сейчас одним из следствий образования дефицита кадров среди "синих воротничков" является дисбаланс образовательной системы 1990-х-2000-х годов и рынка труда, когда молодежь стремилась освоить прежде всего офисные профессии, при этом спрос на выпускников ссузов стабильно рос", - добавили в компании.

Эксперты сервиса считают, что получение рабочей или производственной специальности на ближайшие годы и даже десятилетия может гарантировать востребованность на рынке труда и зарплату выше средней.

"Возрастающий спрос на рабочих специалистов и сотрудников с СПО не отменяет потребность рынка в квалифицированных офисных кандидатах", - добавляют аналитики "Авито Работа".

Так, в первом полугодии 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года эксперты сервиса отметили значительный рост упоминаний требования высшего образования в вакансиях на платформе.

Рост спроса на рабочих специалистов не отменяет потребности в офисных работниках.

Это условие чаще всего встречалось в объявлениях о поиске инженеров, бухгалтеров, менеджеров по продажам, юристов и стоматологов. Зарплатные предложения для этих специалистов также увеличиваются. Например, можно найти множество вакансий для врачей-стоматологов с зарплатными вилками до 250-300 тысяч рублей и выше.

"Текущую ситуацию в сфере трудоустройства часто называют рынком соискателя. Сегодня кандидаты занимают выигрышное положение на рынке труда, и так как в ближайшие годы эксперты не прогнозируют резкого увеличения числа трудоспособного населения, эта тенденция сохранится", - считают специалисты

"Авито Работа".

Работодатели расширяют границы найма, все чаще предлагают обучение новой профессии внутри компании. По мнению аналитиков сервиса, это отличная возможность для соискателей попробовать себя в новом деле и найти работу по душе, не опираясь исключительно на материальный фактор.