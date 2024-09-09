Стало известно об особенностях двойной индексации пенсий с 2025 года

В России с 2025 года пенсии будут индексироваться по новым правилам — не один, а два раза в год. Об этом россиянам рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, пишет агентство «Прайм».

Экономист уточнила, что на повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца, а также по инвалидности. По словам Ивановой-Швец, первый этап индексации в РФ состоится 1 февраля, а не 1 января, как это было в последние годы. При этом вторая индексация на 2,2 процента запланирована на 1 апреля 2025 года, резюмировала Иванова-Швец.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о важности создания подушки безопасности в старости. По ее словам, нужно накапливать долгосрочные пенсионные сбережения.

Кроме того, Бессараб рассказала, что повышение военных пенсий пройдет в России с 1 октября. Также депутат напомнила, что с 1 января 2024 года были увеличены на 7,5 процента страховые пенсии по старости, по инвалидности и по потери кормильца, а социальные пенсии — с 1 апреля.

Ранее глава Социального фонда России (СФР) Сергей Чирков рассказал, что ведомство планомерно работает над тем, чтобы перевести все услуги в проактивные, беззаявительные форматы и оказывать их в простой и удобной форме с использованием современных технологий.