Развод обойдется дороже

Госпошлина за подачу искового заявления о расторжении брака увеличится с 650 рублей до 5 тысячи. Такой закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ вступает в силу 9 сентября.

Этот же закон увеличил госпошлины за обращение с исковыми заявлениями в суды общей юрисдикции. Минимальный размер госпошлины при подаче искового заявления юридическими лицами увеличится с 400 до 4 000 рублей. Для заявлений о вынесении судебного приказа — с 200 до 2 000 рублей.

При этом госпошлина будет расти в зависимости от цены иска. При долге:

- от 100 001 до 300 000 рублей она составит 4 000 рублей + 3% от суммы долга,

- от 300 001 до 500 000 рублей: 10 000 рублей + 2,5% от суммы, превышающей 300 000 рублей,

- от 500 001 до 1 000 000 рублей: 15 000 рублей + 2% от суммы, превышающей 500 000 рублей.

- от 1 000 001 до 3 000 000 рублей: 25 000 рублей + 1% от суммы, превышающей 1 000 000 рублей.