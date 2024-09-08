Юрист объяснила, почему дорожает процедура банкротства

С 2025 года стоимость банкротства в России значительно вырастет. Так, наиболее существенным увеличением станет рост размера государственной пошлины за признание должника банкротом.

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"Для физических лиц размер пошлины вырастет с 300 рублей до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - с 6 тысяч рублей до 100 тысяч рублей. Увеличение размера государственной пошлины за прохождение процедуры банкротства связано со стремлением властей улучшить работу российских судов. Вплоть до последнего времени пошлины были низкими, что позволяло гражданам обращаться в суды даже в тех ситуациях, которые можно было разрешить во внесудебном порядке. В результате судебная система страны оказывалась перегруженной, что негативно влияло на сроки рассмотрения дел, в том числе и дел о банкротстве физических и юридических лиц", - рассказала "Российской газете" юрист Рената Канукова.

Тем не менее, решение об увеличении пошлины для физических лиц за прохождение процедуры банкротства может негативно сказаться на ее популярности и востребованности.