Раскрыт опасный подвох кредитных карт

Наличие открытой кредитки значительно увеличивает показатель долговой нагрузки (ПДН) ее владельца, даже если он ей не пользуется, предупредила к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Ее слова приводит агентство «Прайм».

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Банки используют ПДН для оценки платежеспособности потенциального заемщика. Высокий показатель может стать причиной отказа в новом кредите, предупредила экономист.

Белянчикова рекомендовала закрыть кредитные карты, которые лежат «на всякий случай», или хотя бы уменьшить по ним лимит.

Россияне в августе оформляли кредиты реже, чем в июле. Так, по итогам последнего месяца объем выдач займов гражданам РФ сократился на 4,2% и составил 1,202 трлн рублей. Прирост наблюдался только в одной категории — ипотечные кредиты (+6,11% к июлю).