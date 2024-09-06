Эксперт рассказала о настоящей опасности кредитной карты

Есть два опасных подвоха кредитных карт. Об этом заявила агентству «Прайм» Татьяна Белянчикова, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Собеседница обратила внимание на то, что для кредиток зачастую предусмотрен беспроцентный или грейс-период, когда можно пользоваться деньгами без процентов. Он составляет от трех до шести месяцев.

Однако от клиента банка требуется ежемесячно вносить так называемый минимальный платеж – несколько процентов от суммы кредитной линии. При этом льготный период не будет продлен без совершения данных действий, отметила эксперт. Так, по ее словам, «в один не очень хороший момент придется положить на карту всю взятую в долг сумму с огромными процентами».

Под действие грейс-периода не подпадает снятие наличных или переводы другому физлицу, указала Белянчикова. За это взимается банком комиссия. Также специалист предупредила об увеличении показателя долговой нагрузки из-за оформления кредитных карт.

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Банки.ру» сообщило, что большинство российских граждан используют одну кредитку, при этом у них есть не менее трех дебетовых карт разных банков.