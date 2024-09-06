ЦБ продлил ограничения на снятие валюты

Центробанк РФ продлил ограничения на снятие валюты до 9 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Банк России объяснил, что продление на полгода ограничений связано с действующими против РФ санкциями, которые запрещают отечественным учреждениям приобретать иностранные наличные валюты. Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты на сумму не более 10 тысяч долларов или евро при условии, что ранее этой опцией человек не пользовался.

Остальные же могут снять деньги в рублях. Выдаваемая банком сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по курсу ЦБ и для средств, которые находятся на счетах до 9 сентября 2022 года. Валюта, размещенная после 9 сентября 2022 года, будет выплачиваться по курсу банка на дату выдачи.

Кроме того, банки также не смогут взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.