Президент РФ Владимир Путин поручил задним числом, с 1 июля, поднять до 1 млн рублей выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"С прошлого года в Приморском крае семьи, в которых рождается третий ребенок, имеют право получить выплату на погашение ипотечного кредита в увеличенном размере - не 450 тыс. рублей, как по всей стране, а 1 млн рублей. Мы договорились, что выплату в аналогичном размере, то есть 1 млн рублей, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу. Я прошу коллег ускорить принятие нормативных актов, чтобы эта мера заработала с 1 июля текущего года, то есть по сути задним числом", - сказал президент.

В 2023 году для жителей Приморского края в рамках пилотного проекта выплата на погашение ипотечного кредита была увеличена до 1 млн рублей. По поручению Путина действие этой меры расширили на Чукотку и те дальневосточные субъекты, где уровень рождаемости ниже, чем в среднем по округу. Помимо Чукотки речь идет также идет о Камчатском и Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области. На эти цели предусмотрено порядка 3 млрд рублей, четверть из них - на 2024 год.

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Ранее президент подписал закон, который продлевает до 2031 года программы выплат по 450 тыс. рублей семьям с тремя и более детьми на помощь в погашении ипотеки.