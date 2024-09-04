Росстат впервые в этом году зафиксировал дефляцию

С 27 августа по 2 сентября она составила 0,02%. В ведомстве отметили, что с начала года потребительские цены выросли на 5,17%. Из опубликованных данных следует, что дефляция произошла на фоне падения стоимости плодоовощной продукции, авиаперелётов и путёвок в дома отдыха.

В свою очередь в Минэкономразвития сообщили, что годовая инфляция за тот же период замедлилась до 8,87% с 9,01% неделей ранее.

Согласно материалам Росстата, число россиян, живущих ниже границы бедности, составляет 12 млн 400 тыс. Это данные за второй квартал года относительно аналогичного периода 2023-го, снижение оценивается в 8,5%.