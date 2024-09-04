Россиянам посоветовали экономить на еде

Для того чтобы экономить на еде, надо в первую очередь приходить в магазин с уже готовым списком покупок — такое планирование позволяет избежать импульсивных трат. Об этом заявил финансовый консультант Степан Сумин. Его цитирует «Российская газета».

Второй способ — это приобретать в большом количестве такие товары, как фрукты, овощи, ягоды и зелень в сезон. Затем их надо заморозить и употреблять в течение года. Так можно оградить себя от больших расходов на приобретение этих продуктов в несезон, когда они стоят намного дороже.

Третий способ — это покупать некоторые товары оптом. Это относится к макаронам, консервам и крупам. Оптовые цены часто оказываются ниже розничных. При этом лучше не торопиться тратить деньги в периоды разных скидочных акций. Последние нередко оказываются ловушками для неосмотрительных покупателей. Из-за скидок те часто приобретают больше, чем им требовалось, или то, что в иной ситуации они не купили бы вообще.

Банки еды будут формировать резервы на случай ЧС

Ранее финансовый эксперт Галина Морозова предостерегла россиян, желающих экономить, от совершения ошибок. Например, она посоветовала не жалеть денег на регулярные проверки здоровья, так как чем раньше удастся узнать, что не так с организмом, тем дешевле окажется лечение. Кроме того, не следует ориентироваться исключительно на недорогие вещи. Они быстро портятся, а значит, приходится совершать новые траты.