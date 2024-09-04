Банки еды будут формировать резервы на случай ЧС

В рамках стратегии по развитию Национальной сети банков еды в России запущены социальная франшиза и программа «Фудшеринг Университет». Банки еды также станут региональными форпостами по формированию резервов на случаи чрезвычайной ситуации (ЧС) и контртеррористической операции (КТО), заявила член Совета по правам человека Юлиа Назарова. Ее цитирует Telegram-канал СПЧ.

По словам Назаровой, кабмин поддержал нормы об отмене НДС для товаров фудшеринга.

Благодаря развитию этой технологии помощь будет оказана абсолютному большинству нуждающихся людей. Для этого банку еды «Русь» необходимо будет перераспределять 1,2 млн. тонн продуктов, отметила член СПЧ.

При этом она считает, что снятие налоговых барьеров является лишь первым этапом. По словам Назаровой, «для того чтобы распределить столько продовольствия, необходима развитая инфраструктура, специализированная техника и квалифицированные кадры на местах». Именно поэтому в стране запустили социальную франшизу и «Фудшеринг Университет», подчеркнула она.