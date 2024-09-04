Когда в России запустят онлайн-продажи алкоголя

Запустить онлайн-продажи алкоголя в России могут не раньше следующего года. Об этом заявил ТАСС в кулуарах ВЭФ президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Эту меру сначала должны одобрить, отметил представитель организации. По словам Соколова, технологическая перестройка займет некоторое время. Он обратил внимание на то, что запрет на дистанционную продажу алкоголя в России действует уже на протяжении 17 лет.

Соколов также отметил, что в настоящее время существует теневой сектор, который генерирует весь этот рынок. Как указал он, «это колоссальный объем выпадающих доходов бюджета. Президент АКИТ заявил о необходимости ввести контролируемую интернет-торговлю алкоголем.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что новая формула расчета пошлин для ввоза водки, настоек, виски, бренди, рома, джина, ликера и другого крепкого алкоголя из «недружественных стран» вместо повышения ставки повлекла за собой ее снижение для недорогих напитков.