Россияне оценили необходимость в получении помощи от работодателя

Для большинства граждан России (60%) получение различных видов помощи со стороны работодателя – очень важный аспект. Такой информацией поделилась советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова в ходе ВЭФ-2024, передает РИА Новости.

Доля тех, кто считает, что это «скорее важно», составила 35%. Чуть менее трети (29%) участников опроса сообщили, что для них помощь со стороны работодателя не важна. Среди граждан, у кого есть семья, 13% получали материальную помощь от работодателя при рождении детей.

«Для 9% россиян работодатели компенсировали детский отдых, 8% получали оплачиваемые выходные дни при рождении ребенка или заключении брака», – говорится в публикации.

Ранее руководитель исследовательского центра рекрутингового портала Наталья Голованова заявила в беседе с MIR24.TV, что российские компании стали чаще брать на работу сотрудников, работающих удаленно, в связи с кадровым голодом.