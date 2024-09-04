Какие долги спишут участникам СВО

Сегодня участникам спецоперации списывают задолженность по кредитам в двух ситуациях — если боец погиб или стал инвалидом I группы. Правительство предложило расширить возможности списания долгов для бойцов — такой законопроект уже одобрила правительственная комиссия. Так, прощать задолженность по кредитам хотят участникам СВО при получении государственной награды. Как будут работать эти нормы и какие еще финансовые льготы есть у участников спецоперации, разбиралась «Парламентская газета».

Кому хотят простить долги

Перечень случаев списания кредитов для участников СВО решили расширить. Кабмин предложил аннулировать задолженность, если участник спецоперации получит государственную награду на СВО. Также долги простят его супруге.

Еще проектом предлагается списывать задолженность бойцам за коммунальные услуги.

Исполнительные производства по взысканию долгов по уплате за воду, электричество, газ, отопление предложили прекращать, если участник СВО:

- погиб при исполнении задач в ходе спецоперации,

- умер после окончания службы от полученных на спецоперации увечий или заболеваний,

- объявлен умершим решением суда,

- награжден государственной наградой,

- уволен со службы по возрасту или по истечении срока контракта,

- признан негодным к военной службе по состоянию здоровья.

Помимо этого, военных также хотят освободить от уплаты исполнительского сбора в случае прекращения исполнительного производства по перечисленным выше основаниям.

В Госдуме поддержат расширение возможностей списания долгов для участников СВО, считает член Комитета палаты по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин. «После того как эта инициатива будет расписана в соответствующий комитет, мы постараемся с коллегами максимально быстро ее отработать и в первой половине осенней сессии рассмотреть и принять», — сказал политик «Парламентской газете». Сейчас поддержка наших героев, защитников и членов их семей — одна из основных задач для всей страны, и в том числе для законодателей независимо от их партийной принадлежности, добавил он.

Когда спишут кредит

Согласно действующему закону, задолженность по кредитам аннулируют, если участник спецоперации погиб при выполнении боевых задач или скончался впоследствии из-за полученного на СВО увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, а также если боец получил инвалидность первой группы. Кредитные обязательства членов семьи бойцов в этих случаях также прекращаются. При этом военно-врачебная комиссия должна установить, что увечье или заболевания, полученные в ходе СВО, привели к смерти военного или признанию его инвалидом I группы. Эти нормы касаются как военнослужащих-контрактников, так и мобилизованных и добровольцев.

В случае гибели военнослужащего или признания его инвалидом I группы обязательства его совершеннолетних детей, родителей (усыновителей), являющихся созаемщиками по кредитному договору, прекращаются. Обязательства по договорам поручительства участников спецоперации, которые погибли в ходе ее проведения или стали инвалидами первой группы, также будут прекращены.

Кредитные каникулы

Участники СВО имеют право получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, в том числе по ипотеке и кредитным картам. Правом на отсрочку также могут воспользоваться члены семьи бойцов. Главное условие — займы должны быть выданы до дня призыва или начала участия в спецоперации. В 2023 году возможность оформления каникул продлили до конца 2024 года.

Кредитные каникулы предоставляются участникам СВО на срок службы по мобилизации, контракту или участия в спецоперации и плюс 30 дней.

Если человек получит ранение, то отсрочку продлят и на время болезни. Каникулы могут подразумевать как приостановление исполнения заемщиком своих обязательств, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Участников специальной военной операции также освободили от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, — такой закон Президент РФ Владимир Путин подписал в апреле этого года. Новые условия распространяются на все кредитные договоры, за исключением ипотеки. Если до вступления в силу поправок военнослужащие уплатили проценты, эти средства направят на погашение основного долга либо иных обязательств по кредиту.

Льготы по ЖКХ

Всем участникам СВО — и мобилизованным, и контрактникам, и добровольцам — не начисляют пени за несвоевременную или не полностью внесенную плату за жилое помещение и коммунальные услуги, а также взносы на капитальный ремонт на период участия в спецоперации. Аналогичная льгота распространяется и на членов семей бойцов. Такой закон вступил в силу 13 июня 2023 года. Меру поддержки можно применять только к одному помещению по выбору ее получателя. При этом там запрещается ограничивать или приостанавливать подачу воды, электричества и газа.

Для оформления льготы надо подать заявление в организацию, ответственную за начисления, и приложить документы, подтверждающие статус участника СВО и членов его семьи.