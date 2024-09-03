Раскрыта новая схема мошенничества с арендой жилья

Злоумышленники придумали новую схему обмана с арендой жилья. Все детали выяснили «Известия».

Аферист представляется потенциальным нанимателем. Он устанавливает контакт с собственником и пытается войти в доверие. Мошенник настаивает на продолжении общения в мессенджере. В новом чате злоумышленник просит дополнительные фото съемной квартиры, ее адрес, задает вопросы, продолжая входить в доверие жертвы.

Затем мошенник подводит разговор к подписанию документов, однако не вживую, а через популярный профильный сервис. Аферист уверяет, что сам внесет туда необходимые данные, после чего переведет сумму, указанную в договоре. Затем мошенник присылает арендодателю фишинговую ссылку, при переходе на нее деньги переводятся неизвестным лицам.

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Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами оказались звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центробанка.