Почему в разных регионах различаются зарплаты

Разница между средними зарплатами медицинских работников, учителей, воспитателей детского сада и других бюджетников в самых высокооплачиваемых и низкооплачиваемых регионах России в пять раз. Подробности рассказала сенатор РФ, председатель наблюдательного совета Фонда поддержки социальных проектов при Агентстве стратегических инициатив Ольга Епифанова.

«Разница в зарплатах возникла потому, что была отменена единая тарифная сетка, и сегодня каждый регион устанавливает систему оплаты труда исходя из своих финансовых возможностей. Существует и градация по формам собственности», – отметила сенатор.

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По словам Епифановой, основные проблемы в неравной оплате труда бюджетников – невысокий размер зарплаты и высокая межрегиональная дифференциация. Она добавила, что работа врача или учителя везде одинаково сложная и ответственная.

Сейчас Минтруд работает над пилотным проектом новой системы оплаты труда в здравоохранении и образовании, старт которого запланирован на начало 2025 года. К концу 2026 года планируется создать нормативно-правовую базу, а с 2027 года внедрить, сообщает «Газета.Ru». Напомним, реальные доходы россиян снизятся на 2–3 % в 2024 году и на 1–2 % – в 2025.

Причину падения доходов граждан объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Фото: ФедералПресс / Ольга Епифанова