В Госдуме рассказали, когда россияне обзаведутся цифровыми кошельками

Центробанк подготовил свою инфраструктуру и с 1 сентября число участников пилотного проекта может быть расширено с 600 до девяти тысяч человек, а количество компаний — с 22 до 1200. По мере накопления опыта, в 2025 году, еще большее количество граждан, юридических лиц и банков будет вовлекаться в этот процесс, после чего цифровой рубль станет обычным явлением в повседневной экономической действительности, считает глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. «Парламентская газета» вместе с экспертами подвела итог первого этапа пилотного проекта, и выяснила будущее российских электронных денег.

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В августе 2023 года после принятия закона Центробанк объявил о начале пилотного проекта с привлечением 12 банков по внедрению новой формы российских денег в дополнение к уже существующим наличным и безналичным деньгам. Минул год и, по мнению Анатолия Аксакова, первый этап эксперимента показал эффективность и высокую надежность цифрового рубля. «Никаких экстраординарных ситуаций с оплатой товаров или услуг не возникало, сбоев не было, сам лично в этом убедился как участник эксперимента, — отметил депутат. — с технической точки зрения ничего особенного и удивительного нет — телефон прикладываешь и оплачиваешь».

Ограниченное число участников, пояснил Анатолий Аксаков, объясняется тем, что Центробанк стремится аккуратно «прощупать» существующую инфраструктуру — проверить ее на устойчивость и посмотреть, как она будет вести себя по мере подключения все большего и большего количества пользователей.

В настоящее время отрабатывается алгоритм отработки операций с самой цифровой валютой, пояснил «Парламентской газете» эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

«То есть, связь между клиентом и банками, исключительно между банками, отладка программного обеспечения, а также человеческий фактор. Первый этап заключался в том, что это был очень узкий спектр банков, которые участвовали в этом пилотном проекте, который экспериментом сложно назвать. Ведь речь идет о поэтапном внедрении», — отметил эксперт.

Согласно информации Центробанка, опубликованной на сайте регулятора, с 1 сентября к участию в эксперименте привлекут уже до девяти тысяч человек и 1200 компаний. Количество банков, приобщившихся к новой технологии также может возрасти. По словам Анатолия Аксакова, уже 20 кредитных организаций поддали заявку на участие. По мере накопления опыта, в 2025 году, еще большее количество и граждан, и юридических лиц, и банков будет вовлекаться в этот процесс, уточнил он. «Вполне допускаю, что уже либо со второй половины, либо ближе к концу 2025 года, если не случится никаких, скажем так, казусов, цифровой рубль станет по-настоящему массовым и использовать его смогут вообще все желающие».

В пилоте появятся новые операции. Теперь участникам будут доступны не только открытие, закрытие и пополнение цифровых кошельков, переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи, но и оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями.