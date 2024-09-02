В РФ сократилось число мошеннических операций на банковских счетах

Банк России (ЦБ) зафиксировал сокращение мошеннических операций на банковских счетах граждан на 14,9% во втором квартале этого года.

По данным ЦБ, в период с апреля по июнь 2024 года количество мошеннических операций на банковских счетах россиян составило почти 257 тыс., что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, передает РИА «Новости». Несмотря на рост числа атак, совместные усилия банков, операторов связи и регуляторов позволили снизить успешность мошеннических схем.

Важным шагом в борьбе с мошенничеством стало проведение в рамках Петербургского международного экономического форума сессии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар». Участники сессии – представители банков, операторов связи, регуляторов и экспертного сообщества – разработали дорожную карту по противодействию телефонному мошенничеству.

Дорожная карта предусматривает меры по защите звонков и созданию системы оперативного обмена данными о подозрительной активности между сотовыми операторами и банками для защиты звонков, ускорению обмена данными с бюро кредитных историй (БКИ) и усилению борьбы с дропперством – передачей платежных карт третьим лицам для вывода похищенных мошенниками средств.

Ранее россиян предупредили о самых популярных схемах атак мошенников на пенсионеров.