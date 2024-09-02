В Совфеде рассказали, почему мужчины зарабатывают больше женщин

Мужчины зарабатывают больше женщин из-за устоявшихся стереотипов о профессиях, считает сенатор Совета Федерации Ольга Епифанова.

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Как она отметила в беседе с «Газетой.Ru», до сих пор профессии делят на «женские» и «мужские».

«Например, информация и связь, строительство и добыча ископаемых — отрасли с высокой оплатой труда, традиционно считающиеся мужскими, и в этих отраслях работают порядка 65% мужчин. А образование, социальные услуги, уход за больными отличаются невысокими доходами, но в них трудятся более 11 млн женщин и только 3,2 млн мужчин», — объяснила сенатор.

Епифанова отметила, что постепенно российский рынок труда развивается в сторону равенства, а женщины стараются как можно быстрее вернуться на работу из декрета. Кроме того, именно Россия занимает верхние позиции в мире по количеству женщин на руководящих должностях, добавила сенатор.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее стало известно, что сверхурочная работа с 1 сентября в России будет оплачиваться с учетом размера полной зарплаты со стимулирующими и компенсационными выплатами, об этом свидетельствует федеральный закон о внесении изменений в статью 152 Трудового кодекса РФ. Уточняется, что в первые два часа оплата будет высчитываться минимум в полуторном размере, а в последующие часы — в двойном.