В Минтруде рассказали об изменениях в трудовом законодательстве

В России размер сверхурочной работы начали рассчитывать с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. Соответствующие изменения в трудовом законодательстве начали действовать с 1 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минтруд.

Теперь в стране первые два часа сверхурочной работы оплачивают не менее, чем в полуторном размере, а последующие часы - не менее, чем в двойном размере. Подчеркивается, что норма учитывает различные системы оплаты труда, которые используют работодатели.

Сообщается, что сверхурочную работу вместо повышенной оплаты могут компенсировать предоставлением дополнительного времени отдыха. Такая возможность дается по желанию работников.

Продолжительность сверхурочной работы не должна составлять более 4 часов в течение двух дней подряд (суммарно 120 часов - за год), подчеркнули в министерстве. Действующее законодательство регулирует, что нормативная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата сообщили, что в прошлом году продолжительность рабочего дня в России продемонстрировала максимальные за 11 лет результаты - в среднем 38 часов 12 минут.