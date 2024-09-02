Зарплаты курьеров в России выросли на 40%

За год зарплаты курьеров увеличились на 40%. В среднем им предлагают почти 124 тысячи рублей в месяц при полной занятости. Значительнее всего средние зарплатные предложения выросли для новых курьеров - на 50% в сравнении с летом прошлого года (119 288 рублей). Об этом "Российской газете" сообщили в сервисе "Авито Работа".

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На 35% выросли средние зарплатные предложения для упаковщиков. Летом 2024 года специалистам, занимающимся упаковкой и сортировкой товаров, предлагали в среднем 62 тысячи рублей в месяц при полной занятости. Кладовщикам стали предлагать зарплату почти в 72 тысячи рублей в месяц при полном рабочем дне, что на 34% больше, чем летом 2023 года.

Как отмечает директор по развитию сервиса Роман Губанов, сегмент курьерской доставки развивается с каждым годом за счет активной популяризации e-commerce. Современные потребители все больше привыкают к быстрому и доступному сервису, что и стало катализатором повышенного спроса на специалистов, способных обеспечить необходимый уровень оказываемых услуг.

По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексея Зубца, рост зарплат курьеров вполне оправдан. "Очень часто раздаются голоса, что их доходы чрезмерно велики. Однако надо помнить, что работа курьера тяжелая, нервная и опасная, особенно в плохую погоду. Так что высокие зарплаты этих людей далеко не всегда неоправданные", - считает эксперт. А для того, чтобы их доходы не превышали зарплаты тех же инженеров, с которыми стало принято сравнивать труд мобильных доставщиков, надо повышать оплату труда выпускникам технических ВУЗов.