Вкладчикам раскрыли смысл новых правил для банков и вкладов

Депутаты Госдумы обсуждают законопроект, согласно которому банки будут обязаны оповещать вкладчиков об изменении плавающей ставки по депозиту в течение трех дней. Об этом сообщил главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

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Речь идет о вкладах с плавающей процентной ставкой, которые предлагают многие крупные финорганизации. Они выгодны, когда ставка поднимается вслед за ключевой, но при начале цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ доход снижается.

По словам аналитика, подавляющее большинство вкладчиков не следит за ставками в экономике, поэтому их начнут информировать, чтобы снижение суммы начислений не стало для них неприятным сюрпризом. Для того, чтобы зарабатывать на аналогичных банковских продуктах, нужно очень четко понимать, как работают ставки в экономике, подчеркнул Зварич. Рано или поздно регулятор перейдет от цикла роста к снижению ключевой ставки.

— Вслед за этим будет снижаться и доходность. Поэтому, возможно, в некоторых случаях выгоднее выбрать продукт с фиксированной ставкой, — подытожил аналитик в беседе с агентством «Прайм».

Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков рассказал, как лучше сохранить и приумножить сбережения в 2024 году: открыть вклад или инвестировать средства.

Зварич также рассказал, что при высокой ключевой ставке оптимальным способом сберечь и приумножить средства является банковский вклад, который можно выбрать и открыть на разные сроки.