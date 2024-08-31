Названы наиболее привлекательные инструменты для инвестиций осенью

Аналитик Шатов: привлекательными для инвестиций осенью остаются вклады в рублях
Привлекательным инструментом для инвестиций этой осенью остаются рублевые вклады, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Его слова приводит газета «Известия».
«В периоды жесткой монетарной политики ЦБ наиболее выгодными выглядят вложения в безрисковые финансовые инструменты с фиксированным доходом, поскольку он достигает гарантированных 18–20% годовых», — пояснил эксперт.
Шатов также рекомендовал россиянам обратить внимание на гособлигации. Доходность по ОФЗ чуть ниже, чем у депозитов, однако вероятность банкротства эмитента таких бумаг минимальна, отметил он.
Кроме того, можно рассмотреть для вложений корпоративные бонды, добавил Шатов. Среди них есть предложения с доходностью до 30%, однако риски по этим бумагам заметно выше, чем у ОФЗ, предупредил аналитик.
Некоторым также может подойти вариант инвестирования в ЦФА и криптовалюты, отметил Шатов. Однако доля таких активов в портфеле должна быть незначительной, посоветовал он.
До этого был назван самый популярный срок вклада. Выяснилось, что 40% россиян выбирают депозиты сроком на три месяца.