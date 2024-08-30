Россиян предупредили о возможной блокировке банковских карт

Эксперт-аналитик Эряния Бочкина предупредила, что россияне могут столкнуться с блокировкой своих банковских карт из-за нового закона, направленного на борьбу с мошенниками, пишет агентство «Прайм». Она отметила, что с момента вступления в силу изменений в «Закон о национальной платежной системе» некоторые клиенты столкнулись с ситуацией, когда все их карты были заблокированы.

Согласно новой редакции закона, банки обязаны возвращать деньги гражданам, если они были переведены мошенникам, при условии, что получатель перевода находится в специальной базе Центробанка. Бочкина объяснила, что блокировка карт может произойти как после случайного перевода, так и в результате действий злоумышленников, открытия счета на имя человека без его согласия и т. д.

Эксперт рекомендует добропорядочным клиентам обратиться в Банк России и потребовать удаления своих данных в том случае, если их ошибочно внесут в реестр. Если регулятор отказывает, можно обратиться в суд. Бочкина отметила, что такие неприятные ситуации для клиентов являются неизбежными при внедрении новых регулятивных механизмов.

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