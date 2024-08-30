$91.45+0.01101.77-0.31
Почта

Работающим пенсионерам предложили поднять лимит пенсионных баллов

Рабочая группа профильной комиссии Госсовета предложила поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК.

Работающим пенсионерам предложили поднять лимит пенсионных баллов
© globallookpress.com

В проекте паспорта национального проекта «Кадры» появился пункт, по которому власти могут снять имеющееся ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко рассказал «Ленте.ру», что еекоторые люди при выходе на пенсию обнаруживают, что у них недостаточно баллов или стажа, однако у любого гражданина России есть возможность их докупить. С каждым годом требования к минимальному стажу и пенсионным баллам для получения страховой пенсии по старости растут, сообщил он. В 2024 году необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Личный счет
Финансовый университет
Маленькая пенсия
Работающие пенсионеры