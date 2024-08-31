Вкладно живется: Ставки по депозитам вновь приблизились к ключевой

За неделю ставки по вкладам до года выросли в среднем на 0,6 процентного пункта в десяти крупнейших банках. Доходность стала более чем привлекательна: люди несут свои накопления, перекладывая их из заканчивающихся банковских депозитов с выплатой бонусов, а также отложенные накопления на приобретение недвижимости, рассказали "РГ" эксперты.

Прошел месяц, как Центробанк повысил ключевую ставку с 16 до 18%. И доходность депозитов продолжает расти. Как отмечают в ЦБ, средняя максимальная ставка во второй декаде августа увеличилась до 17,48%. Индекс доходности вкладов сроком на три месяца поднялся за неделю (с 23 по 30 августа) на 0,54 процентного пункта, до 17% годовых, следует из статистики "Финуслуг". Более значительно он вырос на сроке в 12 месяцев: там средняя ставка поднялась с 16,54 до 17,35% (+0,81 п.п.). По вкладу на шесть месяцев средняя ставка составляет 17,88%, поднявшись на 0,52 процентного пункта.

Такие изменения касаются средних максимальных ставок в топ-10 банков. В целом по рынку схожая динамика так ярко не наблюдается: соревнуются именно крупные игроки.

С 30 августа, например, Газпромбанк увеличил максимальную ставку по одному из вкладов до 19,1% годовых при условии, что депозит открыт на 367 дней и на "новые" деньги, которые последние 30 дней не приносили проценты. Т-Банк повысил доходность до 19% по вкладу сроком 12 месяцев - с учетом ежемесячной капитализации процентов. Повышение составило до 1 п.п., говорят в пресс-службе, и коснулось других сроков.

В конце августа повысил ставки и МКБ. "Максимальная доходность теперь составляет 19% годовых при оформлении вклада на 12 месяцев как в офисе, так и онлайн", - отмечают там. Есть ставки и в 21%, которые доступны при определенных тратах каждый месяц. Открыть такой вклад можно на три года. То есть заметно смещение фокуса банков к более длинным срокам: наибольшие ставки они стараются теперь предложить на год и больше.

Ситуация не уникальна, говорит о продолжающемся росте ставок Николай Солабуто, эксперт по финансовым рынкам Такое было регулярно в последние годы. "Подъем ставки по депозитам происходит на ожиданиях подъема ставки Центральным банком". - рассказал он "РГ". А также добавил, что ЦБ до конца года может еще раз поднять ставку, до 20%.

Ситуация роста доходностей наблюдается и на рынке облигаций. "Там доходность достигла уровня начала СВО, когда на рынке была первая реакция на событие", - поделился эксперт.

Рост ставок отражает ужесточение монетарной политики, отмечает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. "Поскольку банки обладают достаточным запасом для финансирования текущей деятельности, они не торопятся с повышением ставки и растягивают этот процесс", - говорит эксперт. Вероятность дальнейшего роста ставок есть, добавил он.

Население, по словам эксперта, сохраняет достаточный объем наличных на руках, что позволяет банкам поддерживать приток средств извне. "Сейчас люди несут на вклады свои накопления, перекладывая их из заканчивающихся банковских депозитов, с выплатой бонусов, а также отложенные накопления на приобретение недвижимости", - добавил Солабуто. Инвесторы, вкладывающиеся в недвижимость, сейчас принимают решение воздержаться от ее покупки и пересидеть на банковских вкладах.

Однако приток денег на вклады замедлился. Если в июне рублевые средства на них выросли на 2,1%, или 650 млрд руб., то в июле - на 1% (322 млрд). Весомая часть прироста, около 300 млрд, приходится на месячную капитализацию процентов по вкладам, говорят в ЦБ.

Банки сейчас стараются привлечь больше вкладчиков для увеличения своей клиентской базы, говорит Максим Колядов, руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24". Конкуренция на рынке повышается, и доходность заметно ниже уровня ключевой может уже не устраивать клиента.

"Некоторые люди могут перекладывать свои средства из других инвестиционных инструментов, например, акций, облигаций, во вклады, особенно учитывая рост ставок", - считает он.

Ближайшее заседание ЦБ по ставке пройдет 13 сентября. Финансисты, и сам регулятор, не исключают, что она может вырасти и до 20%, если это потребуется для борьбы с инфляцией. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила в июле, что ставку будут держать высокой в течение длительного времени. "Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года", - отмечала она.