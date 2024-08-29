Стало известно, кому положена новая выплата с сентября

С 1 сентября 2024 года советники директоров по воспитательной работе в школах и учреждениях среднего профессионального образования начнут получать ежемесячную федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей. Об этом рассказала эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.

При этом выплата является федеральной, поэтому размер не меняется в зависимости от региона. Правительство подсчитало, что новую выплату получат около 37 тысяч сотрудников по всей России.

Должность советника по воспитанию появилась год назад. Практика стала распространяться благодаря пилотному проекту, который провели в 2021 году. Тогда должность ввели в десяти субъектах страны. При этом к концу 2025 года должность должна быть введена в более 28 тысяч образовательных учреждений.