Юрист раскрыл способ получения пенсий для домохозяек

«Безработные граждане, у которых недостаточно трудового стажа, имеют возможность получить социальную пенсию. В 2024 году размер таких ежемесячных выплат составит 7689,83 рубля», – говорит юрист. Также он отмечает, что будущую пенсию можно сформировать, делая взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Соловьев подчеркнул, что чем выше сумма взносов, тем больше пенсионных коэффициентов и стажа будет начислено. Напомним, в этом году минимальный размер взносов составляет 50 798,88 рубля, а максимальный – 406 391,04 рубля. Ранее эксперт предупредила о новой схеме обмана пенсионеров. По ее словам, мошенники активно отправляют пожилым людям сообщения с фишинговыми ссылками, утверждая, что необходимо срочно перевести пенсии в цифровые рубли. Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева