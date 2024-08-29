Банки начали чаще отказывать в ипотеке

В России в июле зафиксировано увеличение доли отказов со стороны банков по кредитам на жилье. Кредиторами были отклонены 57% от суммарного числа обращений за ипотечными ссудами, сообщает РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Издание напоминает о том, что в России свернули и пересмотрели льготные программы ипотеки. Отмечается, что в сравнении с первым летним месяцем доля отказов продемонстрировал рост сразу на 8 процентных пунктов, что является максимумом в этом году.

Эксперты сообщают о снижении банками уровня одобрения кредитных заявок (AR, approval rate) как на первичном, так и на вторичном рынке. Доля отказов по кредитам на покупку жилья в новостройках в июле составила 50%, тогда как в июне показатель был на уровне 42%. По ссудам на объекты вторичного рынка доля составила 73% (рост на 14 п.п.).

По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексея Волкова, увеличение отказов в ипотеке обусловлено тем, что кредитные организации не успели определиться с оптимальной политикой в связи с корректировкой условий на рынке в июле.

Ранее издание РБК сообщило, что банки в июле зафиксировали резкий рост доли рыночных кредитов по высоким ставкам в выдачах. При этом в августе ситуация стабилизировалась.