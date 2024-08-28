HR-эксперт ответил, выпускникам вузов или колледжей легче найти работу

В России стали активнее брать на работу выпускников колледжей, рассказал член экспертного совета Госдумы Гарри Мурадян. В разговоре с NEWS.ru HR-эксперт уточнил, что также наблюдается рост интереса к соискателям, прошедшим краткосрочные профессиональные программы. Так, по его словам, хорошие результаты трудоустройства наблюдаются у выпускников колледжей, получивших навыки по IT-программам и дизайну.

В последние годы наблюдается рост популярности колледжей и краткосрочных профессиональных программ. Они предоставляют целенаправленное и практическое образование, что делает выпускников конкурентоспособными. Например, колледжи, предлагающие программы по IT и дизайну, показывают хорошие результаты трудоустройства выпускников, — пояснил Мурадян.

Он уточнил, что рынок становится более ориентированным на навыки: для многих работодателей они становятся важнее, чем диплом. Кроме того, по его словам, некоторые компании внедряют программы стажировок и практик, чтобы оценивать соискателей в проектной среде. При этом до сих пор дипломы престижных вузов страны являются преимуществом для тех, кто ищет работу, добавил Мурадян.

Это связано с исторически сложившимся мнением о высоком качестве образования в этих учебных заведениях. Некоторым работодателям важен статус университета, но это не повсеместная картина. В сферах, где важны специфические технические навыки, таких как IT, программирование или инженерия, работодатели все чаще обращают внимание на практические навыки и реальный опыт, — отметил HR-эксперт.

HR-специалист Зулия Лоикова ранее заявила, что лучше всего искать работу в августе. По ее словам, также работодатели находятся в поиске сотрудников в декабре и январе. Эксперт отметила, что в последний месяц лета завершается сезон отпусков и компании ищут себе новых работников.