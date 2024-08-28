В Росстате заявили об огромных зарплатах врачей в Липецкой области

По данным Росстата за январь-июнь 2024 года, средняя зарплата врачей в Липецкой области составляет 121 300 рублей. В то же время telegram-канал «Липецкий котел» утверждает, что врачи в регионе в среднем зарабатывают 89 670 рублей. Это 10 место в ЦФО и 54 в России.

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Младший и средний медицинский персонал, согласно официальной статистике, получает по 43 948 и 47 893 рублей соответственно. Всего ведомство в 2024 году насчитало 30 регионов, в которых средние зарплаты врачей находятся в диапазоне между 100 000 и 200 000 рублей.

До этого в Росстате заявили, что врачи в Петербурге в среднем зарабатывают порядка 150 000 рублей в месяц. В то же время в Орловской области с 2018 года фиксируется сокращение числа врачей и медиков почти по всем специальностям, кроме стоматологии.