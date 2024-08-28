В России захотели усилить контроль за самозанятыми и серыми зарплатами

Министерство экономики России предложило расширить список оснований для выездных проверок контролирующих органов.

Минэкономразвития предложило дополнить перечень индикаторов риска, которые могут указывать на нарушения в сфере трудового права, новыми критериями, указывающими на возможное применение работодателем практики серых зарплат, а также привлечения самозанятых граждан в качестве фактических работников.

Ведется обсуждение индикаторов риска, которые указывают на выплату работникам оплаты ниже МРОТ, безосновательного снижения заработной платы медработников, а также подмену трудовых отношений договорами с гражданами, оформившими самозанятость.

Соответствующие предложения Минэкономразвития направило в правительство РФ, об этом сообщает РБК со ссылкой на текст документа, подлинность которого, по данным издания, подтвердил федеральный чиновник.