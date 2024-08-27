Раскрыта новая схема мошенников от имени Госархива

Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме, когда преступники представляются сотрудниками Госархива.

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

"В новой схеме мошенники усыпляют бдительность пользователя, используя государственную организацию, которая не имеет отношения к деньгам", - отметили в пресс-службе кредитной организации.

Суть схемы, по данным пресс-службы, заключается в том, что мошенники от имени сотрудников Госархива сообщают, что хотят отправить адресату невостребованные письма, но все данные об отправителях утеряны. Мошенники предлагают получить письма в удобном отделении МФЦ или "Почты России" и якобы выбрать дату и время для онлайн-записи. Затем на мобильный телефон жертвы приходит смс с цифровым кодом, и мошенники просят озвучить его. Как только жертва сообщает данные, злоумышленники могут легко получить доступ к цифровым сервисам, включая "Госуслуги" и онлайн-банк.