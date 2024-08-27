"Ромир": каждый пятый россиянин считает каршеринг выгоднее владения авто

Почти каждый пятый россиянин (19%) считает каршеринг выгоднее владения собственным автомобилем. Об этом свидетельствуют данные исследования холдинга "Ромир", с результатами которого ознакомилось агентство ТАСС. Еще 9% опрошенных уверены, что выгоднее всего пользоваться услугами такси или брать машину в долгосрочную аренду. Тем не менее большинство опрошенных (53%) по-прежнему продолжают считать покупку личного авто наиболее экономным вариантом. В последнее время россияне стали заметно чаще пользоваться каршерингом на фоне резкого подорожания автомобилей на рынке и роста стоимости такси. В первую очередь такая динамика прослеживается в крупных городах. Ожидается, что тенденция на отказ от личных авто и такси в сторону аренды продолжится. До этого россиян предупредили о подорожании автомобилей в РФ на 10% после повышения утильсбора в октябре.

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