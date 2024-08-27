В России хотят поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

Депутаты фракции ЛДПР разработали проект закона, предлагающий увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 30 тысяч рублей в месяц. Инициатива направлена на решение проблемы низкого уровня доходов населения и стимулирование экономического роста.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующий МРОТ, установленный с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, не только не обеспечивает достойного уровня жизни, но и приводит к значительной дифференциации доходов. Это негативно сказывается на совокупном спросе и не способствует внедрению новых технологий и повышению производительности труда.

В России предложили повысить МРОТ

Депутаты подчеркивают, что работники, получающие зарплату на уровне МРОТ, фактически оказываются в долговой зависимости, что противоречит поставленной президентом задаче по сокращению числа работающих бедных. По данным авторов инициативы, сегодня около 5 миллионов россиян получают зарплату на уровне МРОТ.

Предлагаемое повышение в 2025 году составит 10 758 рублей, что эквивалентно росту на 56 % по сравнению с установленным на 2024 год уровнем.

Ранее сообщалось, что в 2025 году ожидается реформа в расчете зарплат. Россиянам рассказали, что изменится.